Sessão de Esclarecimento sobre a Palmeira Centenária na Vila de Nordeste

A Câmara Municipal do Nordeste leva a cabo quinta-feira, dia 31 de janeiro, pelas 20h30, uma Sessão de Esclarecimento sobre a Palmeira Centenária da Vila do Nordeste.





A Sessão de Esclarecimento, que no Centro Municipal de Atividades Culturais, na Vila do Nordeste, conta com a presença do arboricultor Pedro Ginja e tem por base o parecer técnico elaborado na sequência da realização dos trabalhos constantes da Proposta de Avaliação Fitossanitária e Biomecânica da Palmeira, localizada na Rua da Palmeira.