Sessão de autógrafos com Mota Amaral na Livraria Letras Lavadas

A Livraria Letras Lavadas, em Ponta Delgada, irá promover uma sessão de autógrafos do mais recente livro de João Bosco Mota Amaral, “Os Açores, Portugal e a União Europeia”, no próximo dia 13 de setembro, às 17h30.

Lançado em março deste ano, na Biblioteca Pública de Ponta Delgada, a obra reúne textos dispersos por diversos órgãos de imprensa regional e nacional, assumindo por vezes uma postura firme contra o estado a que chegou a União Europeia, adianta nota de imprensa.





Refira-se que neste livro João Bosco Mota Amaral desafia os leitores a uma reflexão sobre os caminhos percorridos pelas sociedades europeias dos nossos dias, apontando erros manifestos, sugerindo vias alternativas e desafiando para, sempre que se mostre necessário, mudar de rumo.





Neste livro, Mota Amaral discorre ainda sobre questões da atualidade, no processo de integração em curso no espaço europeu, e o modo como as mesmas afetam os interesses açorianos e portugueses.





Saliente-se que o livro “Os Açores, Portugal e a União Europeia” será apresentado em novembro, na Madeira, por Alberto João Jardim.