Serviço de ‘shuttle’ para a Lagoa do Fogo regressa a 15 de junho

De acordo com nota de imprensa do Governo dos Açores, o ‘shuttle’ vai funcionar entre as 9h00 e as 19h00, todos os dias da semana, incluindo feriados nacionais, regionais ou municipais, sendo gratuito para residentes nos Açores e com um custo de 5 euros para não residentes a partir dos seis anos.



Durante o período acima referido, o acesso à estrada "entre a Caldeira Velha (Ribeira Grande) e a Casa da Água (Lagoa) ficará condicionado a todos os veículos, excetuando os de empresas de animação turística, agências de viagens, táxis e cidadãos residentes", explica o executivo regional.



Os autocarros têm saída prevista a cada 30 minutos de cada uma das bases e os passageiros, "com o mesmo bilhete, podem decidir fazer apenas um ou os dois itinerários, sair do autocarro numa das paragens e retomar o percurso quando quiserem".



Assim, a Linha Vermelha tem início na Caldeira Velha (Ribeira Grande), passando pelo Miradouro da Bela Vista, Pico da Barrosa, Miradouro da Lagoa do Fogo e regresso à Caldeira Velha.



Já a Linha Verde tem início junto à Casa da Água (Lagoa), passando pelo Pico da Barrosa, Miradouro da Lagoa do Fogo e regresso à Casa da Água.



Cada itinerário tem uma duração prevista de cerca de 60 minutos. A duração efetiva da viagem dependerá do número e tempo de saídas de cada utilizador no percurso escolhido.



Os bilhetes podem ser adquiridos previamente online, através do link https://lagoadofogo.pt/, e nos estabelecimentos turísticos da ilha de São Miguel aderentes ao sistema de venda respetivo.



A nota de imprensa refere ainda que os turistas que viajam individualmente ou em grupo, de forma autónoma, têm ao seu dispor os "parques de estacionamento na Caldeira Velha ou na Casa da Água e, a partir daí, podem utilizar o ‘shuttle’ disponibilizado. Já os residentes que queiram usufruir deste serviço, "poderão fazê-lo de forma gratuita, adquirindo antecipadamente o seu bilhete".



As empresas de animação turística e agências de viagens, que oferecem ‘tours’ que incluem a Área de Visitação do Vulcão do Fogo (inclusive o miradouro da Lagoa do Fogo), bem como táxis, não necessitam de recorrer ao serviço ‘shuttle’, tendo ao seu dispor os parques de estacionamento ao longo do percurso, sujeitos às condições de utilização.



No total, a Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disponibiliza 200 lugares gratuitos de estacionamento, nomeadamente, 101 no parque de estacionamento da Caldeira Velha, 60 no parque de estacionamento junto à Casa da Água e 48 no parque de estacionamento de curta duração, no miradouro da Lagoa do Fogo (estes últimos destinados aos operadores turísticos, agências de viagem, táxis e residentes).



Recorde-se que, em 2024, foram vendidos 61.400 bilhetes, um aumento de 3,8% face ao ano anterior.