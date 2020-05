Semana do Mar e Regata da Autonomia de 2020 canceladas

"Pela segunda vez nos seus 46 anos de história, a Semana do Mar não se vai realizar, depois de também ter sido cancelada em 1998, devido aos efeitos provocados pelo sismo de 9 de julho. A decisão foi tomada pela Comissão Organizadora, numa reunião realizada esta segunda-feira", explica a nota.

Os membros da organização consideraram não estarem reunidas as condições necessárias, para colocar de pé 10 dias de festa, no concelho.

Para o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, “a Semana do Mar é um evento que mobiliza não só os faialenses mas também artistas, turistas e inúmeros visitantes do exterior, pelo que, nesta fase, ainda ativa de pandemia devido à infeção por Covid-19, é importante continuar a evitar ajuntamentos e grandes aglomerados que, naturalmente, a festa origina”, disse citado na nota.



Por outro lado, “o município tem de ser um exemplo para as outras instituições que, ao longo de todo o ano e, em especial, nesta altura de primavera/verão, organizam festas um pouco por toda a ilha e que também estão a fazer um esforço por cumprir as medidas que têm vindo a ser decretadas”.

José Leonardo Silva acrescentou que a verba que o município pretendia investir na organização da Semana do Mar será afeta ao Fundo de Dinamização Empresarial e ao Fundo de Emergência Social, aprovado pela Câmara Municipal da Horta.

A marcha oficial da Semana do Mar, a cargo da Orquestra de Música Ligeira da Câmara Municipal da Horta, também vai acompanhar a organização da 46.ª edição, que transita, agora, para 2021.

Também na tarde desta segunda-feira, o presidente da câmara reuniu com a Comissão Náutica Municipal, tendo sido deliberado cancelar as regatas internacionais previstas para esta temporada, com o presidente do Clube Naval da Horta a informar os membros da Comissão do cancelamento da Atlantis Cup – Regata da Autonomia.