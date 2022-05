Segundo lugar para os Açores nos Jogos das Ilhas

Os Açores terminaram sem segundo lugar a edição de 2022 dos Jogos das Ilhas cuja XXIV edição foi organizada pelo Comité d’organisation des Jeux des Îles em Cálvia, nas ilhas Baleares.



Competindo em oito das 14 modalidades que fizeram parte integrante do quadro oficial dos Jogos das Ilhas - Baleares 2022, os Açores terminaram em segundo lugar, atrás das Baleares, primeira classificada, e à frente da Córsega, terceira colocada.



Para este resultado contribuíram os bons resultados coletivos obtidos pelos atletas açorianos. No atletismo, judo e ténis de mesa os Açores foram primeiros classificados; no karaté terminaram em segundo; no futebol e na vela foram terceiros; finalmente, no ténis a Região foi quarta classificada.



Apesar dos bons resultados individuais alcançados pelos nadadores, não foi atribuída classificação final coletiva aos Açores, apesar da equipa masculina ter sido terceira classificada, enquanto a feminina foi quarta.



Nesta edição da prova organizada pelo COJI, a Região Autónoma dos Açores não teve representação nas modalidades de andebol, basquetebol, ginástica, râguebi, triatlo e voleibol.



A comitiva açoriana que esteve em Cálvia, nas Baleares, entre os dias 24 a 29 de maio, contou com um total de 77 atletas e integrou representantes das ilhas Pico, São Miguel, Terceira, São Jorge e Faial.