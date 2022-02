SATA apresentou única proposta para voos interilhas

Segundo nota do Governo dos Açores, na sequência do lançamento do “procedimento de concurso público, com publicidade internacional, para a formação de um contrato de concessão do serviço público de transporte aéreo regular no interior da Região Autónoma dos Açores, por um período de cinco anos, e decorrido o prazo para apresentação das propostas, que terminou ontem às 23h59 (hora de Lisboa), apenas a SATA Air Açores, apresentou proposta, apesar de cinco empresas se terem mostrado interessadas no procedimento”.





A nota do executivo regional, diz ainda que, caberá agora ao júri analisar a proposta apresentada pela SATA Air Açores e “submeter ao secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, um relatório fundamentado para efeitos de adjudicação”.





A SATA apresentou uma proposta no valor de 139.999.590,00 euros para os cinco anos do contrato.





Recorde-se que em junho deste ano, o Governo dos Açores lançou um concurso público internacional para a concessão do serviço público de transporte aéreo interilhas, por cinco anos, no valor de 140 milhões de euros.