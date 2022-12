São esperados mais de 1000 concorrentes na 58.ª edição da Corrida São Silvestre de Ponta Delgada, prova cuja apresentação oficial decorreu na Câmara Municipal e na qual ficou a saber-se que já são mais de 800 o número de atletas inscritos.

Miguel Machado, presidente da Associação de Atletismo de São Miguel (AASM), sublinha o facto de, mais uma vez, serem esperados mais de 1000 participantes.

“Se fosse hoje [ontem], teríamos a maior prova desportiva dos Açores, mas as inscrições só encerram a 8 de dezembro, o que indica que irá ultrapassar os mais de 1000 participantes”, indicou o responsável pela organização, adiantando que mais de 200 atletas são de Portugal Continental.

Para participarem na competição foram convidados clubes como o Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Maia, Águeda, Ramo Tejo e Juventude Vidigalense.

“Com os nossos contactos privilegiados, temos a certeza que mandam sempre os melhores atletas. Estas participações permitem que a prova tenha uma grande competitividade”, referiu Machado, considerando que para além de esta ser uma prova de cariz competitivo, é, acima de tudo, um “evento desportivo turístico”.

O presidente da AASMconfessou que a data da prova (dia 10) foi alterada com o propósito de albergar o maior número de concorrentes, tendo em conta o facto do fim de semana que antecede o Natal, altura inicialmente prevista, situar-se num período de época alta, o que “inviabilizava a presença de atletas de Portugal Continental”.

A segunda São Silvestre mais antiga do país vai ter como embaixador Rui Silva, medalha de bronze nos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, campeão doMundo por uma ocasião e da Europa em três.

O percurso, que conta com 6200 metros, é o mesmo do ano passado, com o tiro de partida a ter lugar na Avenida Infante D. Henrique, junto à Praça Gonçalo Velho Cabral, estando a chegada prevista para as Portas da Cidade. Há também acaminhada, de 4000 metros, e o circuito pequeno, de 1300 metros que é destinado a benjamins, infantis, iniciados e para o desporto adaptado, ambos com início e fim no mesmo local.







Câmara Municipal de Ponta Delgada apoia evento em 24 mil euros

A Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPDL) aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio no valor de 24 mil euros à edição deste ano da Corrida SãoSilvestre de Ponta Delgada, divulgou ontem a autarquia, em nota de imprensa.

A medida foi aprovada após reunião ordinária no salão nobre dos Paços do Concelho.

Entretanto, o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, abriu ontem a porta a uma possível participação sua no evento, mas não este ano.

“Vamos guardar isso para o último ano de mandato. Ainda tenho que fazer muito treino”, disse entre risos, após o desafio lançado pelo presidente da AASM.