Santuário de Fátima com ano pastoral voltado para a Jornada da Juventude

Subordinado ao tema da própria JMJLisboa2023, definido pelo papa Francisco – “Maria levantou-se e partiu apressadamente" – o ano pastoral do Santuário vai apresentar no seu itinerário “uma série de iniciativas pastorais e logísticas, de forma a ser o lugar de encontro da juventude portuguesa e mundial”, que participa na JMJ e que se apreste a fazer “a experiência de um encontro com Deus através de Nossa Senhora”, informa o Santuário de Fátima na edição de outubro do jornal Voz da Fátima.

“A partir do início do próximo ano serão desenvolvidos ‘workshops’ e diversas propostas de reflexão e oração, em formato de itinerário do peregrino, com esquemas de oração e vivência espiritual de Fátima”, adianta o jornal, especificando que haverá um programa de ‘workshops’, de cerca de 25 minutos cada, em torno de quatro temáticas: Adoração, Imaculado Coração, Oração do Rosário e Sacrifício.

Estes encontros acontecerão ao longo do dia, em diferentes horas e espaços do Santuário, em português, espanhol, inglês e francês.

Por outro lado, a Peregrinação Internacional Aniversária de maio de 2023 assumir-se-á como “um momento particularmente importante”, uma vez que os símbolos da JMJ – a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani – estarão na diocese de Leiria-Fátima, sendo presença no Santuário nos dias 12 e 13.

Em preparação está também o lançamento de seis caminhos para peregrinar a Fátima, partindo de locais próximos, e com percursos entre os cinco e os 15 quilómetros.

Caminhos com Santa Jacinta Marto, com o Anjo da Paz, com a Senhora do Rosário, com a Irmã Lúcia de Jesus, com o Imaculado Coração de Maria e com São Francisco Marto compõem este programa de peregrinação.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.