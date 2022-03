Santana pediu maioria absoluta no mercado da Figueira da Foz

Pedro Santana Lopes, que já presidiu à câmara municipal entre 1998 e 2002, desdobrou-se entre conversas e cumprimentos com clientes e comerciantes.

Com bandeiras e animada pela música dos gaiteiros, a caravana verde e amarela foram enchendo os corredores do mercado e, por vezes, ouviram-se alguns cidadãos, ávidos do cumprimento, a lamentar “não conseguir chegar-se a ele”.

As canetas, pulseiras e panfletos foram escasseando e as pessoas pediam mais.

Entre os comerciantes, uns já com camisolas vestidas de apoio à sua candidatura, Santana Lopes recebeu flores da florista e deu um pé de dança com a peixeira.

“Acho que [o apoio] é muito bom. Dá muito ânimo, dá força”, referiu Santana Lopes à agência Lusa, acrescentando esperar “conseguir o objetivo, que é ganhar, se possível com maioria”.

A uma semana das eleições, advertiu, contudo, que o resultado “depende de quem vai votar”, esperando uma taxa de abstenção menor do que há quatro anos.

Ao fim de dois dias dedicados à área económica, com visitas a empresas, aos mercados de Buarcos e da Figueira da Foz e à feira de Paião, Pedro Santana Lopes, se for eleito, propõe-se a alargar as zonas industriais do Pincho, a norte do concelho, e a de Paião, a sul, que estão previstas no Plano Diretor Municipal.

“Acho que devemos desenvolver zonas industriais nesses núcleos, porque não tenho uma visão concentradíssima de desenvolvimento do concelho”, disse.

Para a maior zona industrial do concelho, promete “mudanças a fazer”.

À saída do Mercado Municipal, a caravana de Santana Lopes cruza-se com a do candidato do CDS-PP Miguel Matos Chaves, e o independente aproveita para o cumprimentar e desejar “boa sorte para a campanha”.

Na Figueira da Foz, concorrem Bernardo Reis (CDU), Rui Curado Silva (BE), Pedro Machado (PSD), Miguel Mattos Chaves (CDS-PP), Pedro Santana Lopes (independente) e Carlos Monteiro (PS), atual presidente da autarquia.

O executivo municipal da Figueira da Foz é liderado pelo PS, com seis mandatos, contra três do PSD, sendo que o partido retirou a confiança política a dois dos seus vereadores.