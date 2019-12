Santa Clara contrata médio Costinha por três épocas

No comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o Santa Clara revela que o jogador, de 27 anos, assinou contrato por três épocas, assinalando que se trata de um médio que tanto "pode desempenhar funções no miolo do terreno, como também descaído para as alas".

Costinha fez 11 jogos esta temporada pelo Chaves e cumpria a segunda temporada ao serviço dos transmontanos, depois de ter chegado na época 2018/19, oriundo do Vitória de Setúbal, onde esteve três temporadas e meia.

Na formação, Costinha passou por FC Porto e Académica, tendo iniciado a carreira no Sertanense, passando pelo Tocha e ingressando depois no Fredericia, da Dinamarca, e no Lusitano de Vildemoinhos.