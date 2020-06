Ryanair restabelecerá mais de 120 rotas de/para Portugal a partir de 1 de julho

Desta forma a companhia aérea de baixo custo vai voltar a voar para Faro, Lisboa, Porto, Terceira e Ponta Delgada.



De acordo com comunicado, a Ryanair lançou "uma promoção com tarifas a partir de apenas 39,99 euros por trajecto, para viagens em julho e agosto de 2020. Esta promoção é válida até à meia-noite de sábado (6 de junho).”



Susana Brito, da Ryanair, adianta na nota que a companhia aérea está "orgulhosa "de operar em cinco aeroportos portugueses, de ajudar a reunir amigos e famílias, e transportar milhões de turistas, impulsionando as economias locais e protegendo milhares de empregos que dependem do turismo. Os clientes afectados por voos cancelados devido às restrições causadas pela Covid-19, poderão utilizar os seus vouchers para reservar as suas próximas férias".