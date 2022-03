"Ryanair impede açorianos de embarcar em Londres" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a Ryanair impediu 27 pessoas de entrarem no avião que partiu do aeroporto de Stansted, em Londres, com destino a Ponta Delgada, tendo a companhia recusado os testes apresentados pelos passageiros.