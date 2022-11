Rússia reitera que não atingiu o território polaco

"Queremos sublinhar que os ataques de alta precisão (na terça-feira) foram realizados apenas contra o território da Ucrânia, a uma distância de mais de 35 quilómetros da fronteira com a Polónia", disse o Ministério da Defesa russo através de um comunicado.

Os restos do projétil encontrados na Polónia "foram identificados de forma categórica pelos especialistas russos (...) como um míssil antiaéreo disparado do sistema de defesa S-300 das Forças Armadas ucranianas", acrescenta-se no documento difundido pelo Ministério da Defesa da Rússia.

O incidente na Polónia está a ser investigado pela NATO, dado que ocorreu no território de um dos países da Aliança Atlântica.

Já na terça-feira, pouco depois do incidente se ter tornado conhecido, Zelensky tinha afirmado que a explosão na Polónia fora causada por mísseis russos.

“O que temos vindo a alertar há muito tempo aconteceu. O terror não se limita às nossas fronteiras nacionais. Os mísseis russos atingiram a Polónia”, disse na altura.