Rui Rio acusa PS de "mentir" aos emigrantes sobre votos anulados

"O Partido Socialista tem dito que tudo isto aconteceu por força de uma queixa do PSD e isso é mentira. O PSD reclamou no início, antes dos votos contados, quer no círculo da Europa, quer no círculo fora da Europa, dizendo que os votos que não traziam o cartão de cidadão não deviam contar", afirmou Rui Rio, em Paris, em declarações aos jornalistas.

O presidente do PSD está na capital francesa para encontros com a comunidade portuguesa no âmbito da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa. À saída do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, igreja consagrada aos portugueses na capital francesa, Rui Rio lamentou "as mentiras" dos socialistas.

"Isto de mentir é uma coisa assim muito grave? Eu tenho a dizer que o que há de mais vulgar na política é mentir-se no dia-a-dia. O próprio Partido Socialista, mesmo na campanha eleitoral, mentiu imenso e no fim ganhou as eleições, portanto, se calhar mentir é uma coisa vulgar, infelizmente. Eu não minto", reforçou o presidente do PSD.

Vindo do Reino Unido, onde fez campanha junto dos emigrantes portugueses, Rui Rio assistiu à missa junto com a comunidade portuguesa, almoçando depois com membros da Comissão Política da secção do PSD de Paris e visitando à tarde o monumento de homenagem aos portugueses em Champigny-sur-Marne, nos arredores de Paris.

Muitos dos portugueses abordados pela agência Lusa no final da eucaristia deste domingo, revelaram não ter votado sequer da primeira vez, dizendo-se já "desiludidos" com a política em Portugal.

"Nós estamos aqui há 10 anos, o meu marido ficou no desemprego durante a crise e o senhor Passos Coelho disse: 'Emigrem, desenrasquem-se'. E foi o que fizemos. Ficámos desiludidos com o nosso país", disse Isabel Lucas, que vive na região parisiense.

Já Sandrine Rodrigues votou nas eleições e disse que vai voltar a votar, embora condene os problemas com as cópias dos cartões de cidadão.

"Eu vou votar, se os outros vão voltar a votar ou não, cada um tem a sua opinião. Tenho de pensar no meu futuro e no futuro da nossa juventude", afirmou Sandrine Rodrigues.

Rui Rio diz compreender "a revolta" dos portugueses que vivem no círculo eleitoral da Europa, mas espera que voltem a votar.

"Eu percebo que as pessoas já votaram uma vez, anularam-lhes o voto e estão um bocado revoltadas em ter de voltar a fazer a mesma coisa e têm razão, mas o meu apelo é que votem e que se mostre que não vale a pena fraudes eleitorais e tentar ultrapassar as regras", concluiu.

Os eleitores do círculo da Europa vão ser chamados a votar novamente para as legislativas, após o Tribunal Constitucional declarar a nulidade das eleições legislativas nestas assembleias, na sequência da anulação de 80% de votos.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

A Comissão Nacional de Eleições deliberou que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.