Rui Massena em concerto no Teatro Micaelense

Em palco, Rui Massena aborda o seu reportório de forma intimista, através de uma seleção pessoal de temas dos seus quatro discos editados, abrindo também a porta à apresentação de novas canções.





Um espetáculo com um extremo cuidado técnico, quer ao nível do som, operado por João Paulo Nogueira, quer no plano da iluminação, da responsabilidade da Tela Negra, refere nota.





Rui Massena conta com a edição de três álbuns e um EP – Solo (2015), Ensemble (2016), III (2018) e 20 PERCEPTION (2021), estes dois últimos editados pela Deutsche Grammophone – e concertos nas mais prestigiadas salas nacionais e internacionais, dá-lhe uma bagagem invejável e singular, que se traduz num fascinante universo de melodias.





A nota diz, ainda, que de acordo com a resolução do Conselho do Governo n.º 278/2021, para aceder aos espetáculos no Teatro Micaelense, o público deve apresentar Certificado de Vacinação Covid da União Europeia, de recuperação ou de testagem válido, ou apresentar um resultado negativo de um teste de rastreio à Covid-19.