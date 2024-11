Rúben Rodrigues quer repetir vitória em Santa Maria

As estradas da ilha de Santa Maria vão receber, hoje e amanhã, a terceira prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis e Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores.

O Explore Santa Maria Rallye, prova organizada pela Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico, conta com uma lista de 59 equipas inscritas e nove provas especiais de classificação, que perfazem 78,46 quilómetros, para um total de prova de 202,37 quilómetros.



A liderar a ‘caravana’ do regional está a dupla da Auto Açoreana Racing, Rúben Rodrigues/António Costa, ao volante do Skoda Fabia RS Rally 2.

Para o atual campeão, o objetivo para Santa Maria é repetir a vitória do ano passado e manter-se na liderança do campeonato, pese embora, a prova deste ano apresentar algumas alterações no seu figurino, nomeadamente em duas especiais: São Pedro/Santa Bárbara e Picos/Barreiro.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Rúben Rodrigues afirmou que esta alteração “agrada-nos bastante. Penso que será um desafio para todos porque também exige mais nós. Teremos de ter mais atenção e de certa forma equilibrar mais os pilotos porque o fator conhecimento já não é tão vantajoso, porque há troços que vamos todos fazer pela primeira vez”, acrescentando que “as classificativas são bastante técnicas com um grau de dificuldade acima da média”.

Rúben Rodrigues referiu que a Auto Açoreana Racing “tem vindo a preparar a prova de forma a que nada nos falhe e temos tudo pronto para possamos tirar de Santa Maria o máximo de pontos possíveis para o campeonato”, frisando ainda que os objetivos passam “por continuarmos na liderança do campeonato”.

O piloto adiantou também que esta será a “segunda vez que vamos andar com o Skoda Fabia RS Rally 2 em asfalto e será a primeira vez em Santa Maria, mas até agora o carro tem se portado bem”.

A luta nos absolutos pelas posições do pódio será garantida, mas também será interessante a luta nas duas rodas motrizes, que tem o regressado Rafael Botelho na liderança.

A fazer dupla com Rui Raimundo, ao volante do Peugeot 208 Rally 4, o piloto do Team Lotus não corre em Santa Maria desde 2021, mas os seus objetivos são de “continuar a caminhada bonita que temos feito, fazer o melhor possível”, disse Rafael Botelho, sublinhando que “vai ser um rali intenso, tem uma excelente lista de inscritos e a competição nas duas rodas motrizes está ao rubro. Por isso, vamos novamente dar o nosso melhor com o objetivo de alcançar mais uma vitoria nas 2RM, reconhecendo o valor e o mérito de todos os nossos concorrentes”.



Fazendo comparação com o sua última presença na ‘Ilha do Sol’, Rafael Botelho disse há “dois troços que tenho a certeza que nunca passei neles, mas não acredito que isso seja um ‘handicap’ , porque temos trabalhado bem”.



O piloto do Team Lotus afirmou ainda que o rali está “muito bem desenhado, tem troços rápidos, mas muito técnicos, ou seja, a organização foi buscar as partes mais técnicas da ilha de Santa Maria. Portanto, vai ser um grande desafio para pilotos e máquinas”. E as suas primeiras impressões na estrada são de que o “asfalto está mais ‘cansado’, o que por um lado é bom porque aumenta o grau de aderência e de atrito com o pneu em contacto com o chão. Por outro lado, em alguns sítios, sobretudo, em zonas rápidas, curvas rápidas, o piso está um pouco cavado e pode tornar o carro um pouco instável e inseguro”.

“Adivinha-se um rali duro e difícil”, salientou Rafael Botelho, mas ainda assim “espera-se bom tempo e penso que está tudo reunido para uma boa jornada do Campeonato dos Açores, naquilo que interessa ao Team Lotus que é muitos pilotos inscritos e ralis bem disputados”, finalizou.



XLIII Explore Santa Maria Rallye

Itinerário

Sexta-feira (9 agosto)

SS1A - Explore Santa Maria 1 (2,19 km), 17h30;

SS1B - Explore Santa Maria 2 (2,19 km), 19h30.



Sábado (10 agosto)

PE 2 - São Pedro / Santa Bárbara 1 - André Oliveira Unipessoal, Lda (9,46 km), 10h30;

PE 3 - Picos / Barreiros 1 - André Oliveira Unipessoal, Lda (9,82 km), 11h00;

PE 4 - São Pedro / Santa Bárbara 2 - André Oliveira Unipessoal, Lda (9,46 km),12h00;

PE 5 - Picos / Barreiros 2 - André Oliveira Unipessoal, Lda (9,82 km), 12h30;

PE 6 - Gingal / Anjos 1 - André Oliveira Unipessoal, Lda (5,82 km), 15h30;

PE 7 - Salto / Arrebentão 1 - André Oliveira Unipessoal, Lda (11,94 km), 16h10;

PE 8 - Gingal / Anjos 2 - André Oliveira Unipessoal, Lda (5,82 km), 17h15;

PE 9 - Salto / Arrebentão 2 - André Oliveira Unipessoal, Lda (11,94 km), 17h55.

Pódio - Câmara Municipal de Vila do Porto, 18h50.