Ribeira Grande volta a apostar em eventos que dinamizam a economia local

De acordo com nota de imprensa, alguns deles já são tradição do concelho, como por exemplo da Festa da Flor, a ter lugar entre 8 e 10 de maio; marchas de São Pedro que decorrerão a 28 de junho; a Cavalhadas de São Pedro a 29 de junho; a Feira Quinhentista, agendada para ter lugar de 6 a 12 de julho ou a Aldeia de Natal, que terá lugar aos fins de semana, em dezembro.





A programação dos eventos para o ano em curso também apresenta algumas novidades, desde logo, os eventos referentes às comemorações dos vinte anos de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense, com destaque para a peça de teatro “Insónia”, de Fernando Mendes, que subirá ao palco no dia 2 de maio.





A abertura das comemorações será a 27 de março, dia mundial do Teatro, com a peça de teatro “Adão + Eva, a experiência”, com Margarida Moreira e Ricardo Barbosa e encenação de João Ascenso. No dia seguinte terá lugar o espetáculo infantil “Água”, de Maria João Gouveia.





Integrado também nos vinte anos de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense está o espetáculo de dança contemporânea “Half-Heard”, da companhia Rocha Dance Theater, de Nova Iorque, agendado para o dia 18 de abril.





A nota diz ainda que é intenção da Câmara Municipal da Ribeira Grande levar a efeito, por altura da Páscoa, uma feira de chocolate e doces locais com o intuito de promover o que de melhor se produz no concelho a este nível, dando a conhecer aos locais e aos visitantes as tradições e inovações neste âmbito.