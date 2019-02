Ribeira Grande festeja o carnaval com animação para todas as idades

O Teatro Ribeiragrandense recebe, quinta-feira, dia 28 de fevereiro, mais uma edição da matiné de carnaval destinada aos idosos do concelho da Ribeira Grande. A partir das 14h30, a sala de espetáculos, entretanto remodelada para o efeito, vai receber cerca de duas centenas de participantes.

A matiné de carnaval inclui concurso para a melhor fantasia masculina e feminina, bem como para a melhor cesta. Vão participar na matiné cerca de duas centenas de idosos provenientes de várias instituições do concelho, refere nota de imprensa.





Promovida pela divisão de ação social da Câmara da Ribeira Grande, esta é a oitava edição da matiné de carnaval destinada à população sénior da Ribeira Grande que revive nestas ocasiões tradições passadas em prol da animação e boa disposição.





Esta atividade também tem como propósito promover o convívio e o combate ao isolamento na população idosa, contribuindo para o envelhecimento ativo dos idosos, bem como o seu bem-estar físico, psíquico e de saúde em geral, mantendo presente a tradição carnavalesca existente em toda a região.





Na sexta-feira, dia 1 de março, terá lugar o habitual desfile de carnaval que percorrerá o centro histórico da cidade e que deverá contar com a presença de cerca de duas mil pessoas entre estudantes em representação de várias escolas do concelho e as centenas de espetadores espalhados um pouco por toda a rua Direita.





Vão integrar o desfile as creches e jardins de infância de várias instituições do concelho, as escolas básicas/integradas da Ribeira Grande, bem como diversas valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e a Escola Profissional da Ribeira Grande.





A noite de sábado, dia 2 de março, está reservada para o baile de máscaras no Teatro Ribeiragrandense, evento que se tem afirmado de ano para ano. O retomar desta tradição tem-se revelado uma aposta ganha e este ano é esperada novamente lotação esgotada.