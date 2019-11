Resgatado corpo de manobrador de máquina que caiu em pedreira de Vila Viçosa

As mais lidas

O homem conduzia uma máquina que estava a fazer uma manobra de descarga de pedra quando, no sábado de manhã, caiu para o interior da pedreira.

Segundo Maria João Rosado, o corpo do homem, de 50 anos, foi retirado da pedreira, cheia de água, por mergulhadores da Força Especial de Proteção Civil e da GNR.

O corpo do trabalhador que sábado caiu numa pedreira em Vila Viçosa (Évora) foi resgatado hoje à tarde por mergulhadores, disse à agência Lusa a 2.ª comandante distrital de operações de socorro de Évora.

