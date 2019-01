Remodelação do Hospital do Faial e novo Centro de Saúde garantem reforço do acesso a cuidados de saúde

O Presidente do Governo destacou o investimento de cerca de 21 milhões de euros na remodelação total do Hospital da Horta e na construção da nova Unidade de Saúde de Ilha do Faial, no âmbito de uma estratégia regional que prevê também um reforço de meios humanos para o Serviço Regional de Saúde.

“Só nesta componente física, somando os 14 milhões de euros já investidos na construção da primeira fase do Bloco C do Hospital e os sete milhões desta nova obra, ascende a um total de 21 milhões de euros o investimento em infraestruturas de saúde na ilha do Faial, nos últimos anos”, afirmou Vasco Cordeiro, citado em nota do Gacs.





Na cerimónia de lançamento da primeira pedra desta obra, o Presidente do Governo salientou, ainda, o caráter integrado deste novo investimento, que prevê uma localização contígua entre o Centro de Saúde e o Hospital, o que resultará em benefícios claros e diretos no encaminhamento, na comodidade e na acessibilidade dos seus utentes.





A intervenção no hospital prevê a remodelação do Serviço de Urgência, a modernização da climatização do Bloco Operatório, a melhoria das condições na Unidade de Cuidados Intensivos e a criação da Unidade de Cuidados Intermédios, explica a nota.





“É com base neste objetivo que posso anunciar que, no âmbito da abertura de vagas que promovemos em 2018 na Região, o Hospital da Horta vai receber, em breve, mais 40 enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais, um reforço significativo de recursos humanos que se juntará aos mais de 500 profissionais que aqui prestam serviço”, adiantou.