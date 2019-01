Relação suspende pena a funcionária que devolveu dinheiro

As mais lidas

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu reduzir a pena aplicada a uma funcionária do Fundo Regional da Coesão, condenada pelo Tribunal de Ponta Delgada numa pena de seis anos de prisão, passando para uma pena de cinco anos, com pena suspensa, após apresentar o recurso.

