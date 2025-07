Reitor de Fátima quer orações em Língua Gestual para maior participação de surdos

Para Carlos Cabecinhas, “só assim se conseguirá, junto da comunidade surda, a promoção de uma verdadeira participação litúrgica”.

No editorial do mensário Voz da Fátima, órgão oficial do Santuário de Fátima, o reitor lembra que, “depois de algumas iniciativas esporádicas, a partir de maio de 2013 passou a assegurar todos os domingos uma missa com interpretação em Língua Gestual Portuguesa”.

Isto implicou a constituição de uma equipa de intérpretes que, desde então, tem feito a interpretação em diversos atos e um trabalho de reflexão, formação e padronização relativo às orações e ritos litúrgicos.

Preocupado com a necessidade de “uma cada vez maior integração da comunidade surda na dinâmica celebrativa cristã”, Carlos Cabecinhas lança agora o apelo à Comissão Episcopal de Liturgia, presidida pelo arcebispo de Braga, José Cordeiro, a que seja feita a fixação das orações principais e dos ritos litúrgicos em Língua Gestual Portuguesa.

Este apelo surge a poucos dias da II Peregrinação Europeia de Pessoas Surdas, que se realizará em Fátima entre 26 e 29 de setembro.

“É uma ocasião festiva e um momento de encontro, convívio e partilha”, considera Carlos Cabecinhas.

A organização desta peregrinação é dos Católicos Surdos da Europa, apoiada pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, da Conferência Episcopal Portuguesa, e pelo Santuário de Fátima.

A peregrinação começará ao final da tarde de dia 26, com a presença do presidente da Conferência Episcopal Portugal e bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, enquanto para o dia seguinte estão previstas visitas aos espaços do santuário, uma conferência e um sarau cultural.

No dia 28, além de um período de catequese, haverá lugar à visita às exposições do Museu do Santuário de Fátima e à recitação do terço na Capelinha das Aparições.

A missa internacional de dia 29, no altar do recinto, será o momento celebrativo central da peregrinação, que termina com um encontro de despedida, ao início da tarde.

A primeira Peregrinação Europeia de Pessoas Surdas ocorreu em 2018, no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em França.

Segundo informação do Santuário de Fátima, para a peregrinação do final do mês, estão já inscritos peregrinos de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Irlanda, Hungria, Polónia, Letónia, Suécia, Eslováquia e República Checa.