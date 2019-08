Reis Leite mandatário pela Terceira para as legislativas nacionais

António Ventura, que se recandidata como deputado à Assembleia da República, frisou o facto se de tratar de uma personalidade “com trabalho e obra feita pela Região, sendo um conhecedor muito atento e interventivo do panorama político regional e nacional”, disse em comunciado.





Para o social democrata, que lidera o PSD/Terceira, “é um orgulho e uma honra contar com tão distinta personalidade como mandatário para as eleições de 6 de outubro, sendo que esperamos os seus conselhos e opiniões como forma de apresentar as melhores propostas aos terceirenses e aos açorianos”.





Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Reis Leite traçou um breve retrato do atual momento político dos Açores, lamentando que o executivo regional tenha “baixado os braços em relação a várias temáticas que visam a Região e, em particular, a ilha Terceira”.





“Tem sido assim com a Universidade dos Açores, tem sido assim com o porto da Praia da Vitória, com o PREIT, ou com o processo de descontaminação, de que nunca percebemos se há ou não conclusões”.





Por outro lado, Reis Leite realçou o papel importante de António Ventura na Assembleia da República, porquanto “pôs os Açores na agenda política nacional em vários cenários, e é para isso mesmo que devemos ter os nossos representantes eleitos em Lisboa”, concluiu.





Licenciado em História, doutorado em História Moderna e Contemporânea, e atual comentador político, Reis Leite foi secretário regional da Educação e Cultura e deputado à Assembleia da República, para além de ter liderado o parlamento açoriano, onde também foi deputado, e de ter sido vice presidente do PSD/Açores.