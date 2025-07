Reino Unido e Alemanha assinaram tratado bilateral para reforçar cooperação

"Este é um dia histórico para as relações entre a Alemanha e o Reino Unido", afirmou Merz, na sua primeira visita oficial ao Reino Unido desde que assumiu o cargo em maio.

O líder alemão disse querer "trabalhar em conjunto de forma mais estreita [com Londres], especialmente após a saída do Reino Unido da União Europeia".

"Já era hora de celebrarmos um tratado como este entre nós", acrescentou.

Starmer vincou que o acordo, assinado no Museu V&A de Londres, batizado assim devido aos nomes da rainha Vitória e do seu marido alemão, o príncipe Alberto, é uma "declaração de intenções, uma declaração da nossa ambição de trabalhar em conjunto de forma ainda mais estreita".

O tratado baseia-se num pacto de defesa que o Reino Unido e a Alemanha, dois dos maiores apoiantes europeus da Ucrânia, assinaram no ano passado, comprometendo-se a uma cooperação mais estreita contra a crescente ameaça da Rússia.

O acordo inclui a promessa de se ajudarem mutuamente em caso de ataque, embora já existisse esse compromisso enquanto membros da NATO.

Os líderes seguiram depois para um almoço de trabalho na residência oficial de Starmer, em Downing Street, para discutir temas como formas de aumentar o apoio militar à Ucrânia, na sequência do anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de um plano para reforçar o arsenal de Kiev através da venda de armas americanas aos aliados da NATO, que, por sua vez, enviariam armas para Kiev.

O Governo britânico já tinha anunciado que a empresa alemã Stark, que fabrica drones para a Ucrânia, vai abrir uma fábrica na Inglaterra e que o acordo facilita a produção conjunta e exportações de equipamento militar, como veículos blindados Boxer e jatos Typhoon, e desenvolver um míssil de ataque de precisão na próxima década.

O tratado também aborda a questão do combate à imigração ilegal no Canal da Mancha, identificada como uma prioridade pelo Governo britânico.

Berlim concordou no ano passado em criminalizar a facilitação do contrabando de migrantes para o Reino Unido, uma medida que dará às autoridades mais poderes para investigar o fornecimento e armazenamento em território alemão de barcos de borracha usados nas travessias, mas a legislação ainda não foi aprovada.

"O compromisso do chanceler Merz de fazer as alterações necessárias à legislação alemã para interromper as linhas de abastecimento dos navios perigosos que transportam migrantes ilegais através do Canal da Mancha é extremamente bem-vindo", afirmou Starmer, no comunicado do Governo publicado na noite passada.

No que diz respeito aos transportes, os dois países pretendem melhorar as suas ligações ferroviárias. No mês passado, a Eurostar anunciou que pretende lançar um comboio que ligará Frankfurt a Londres no início de 2030, a primeira ligação direta entre o Reino Unido e a Alemanha.

O acordo entre Londres e Berlim também deve comprometer-se a uma maior cooperação em setores estratégicos, como a inteligência artificial.