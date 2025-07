Papa Leão XIV confirma intenção de visitar a Turquia

"Espero poder voltar a ver-vos dentro de alguns meses para participar na comemoração ecuménica do aniversário do Concílio de Niceia", disse Robert Francis Prevost durante um encontro com os participantes norte-americanos numa peregrinação ecuménica ortodoxa-católica.

O Papa falava na sua residência de verão em Castel Gandolfo, perto de Roma, onde se encontra de férias.

Niceia, atualmente a cidade de Iznik, acolheu o primeiro concílio ecuménico da história do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino I em 325 d.C.

Esta assembleia de cerca de 300 bispos do Império Romano estabeleceu as bases doutrinais que ainda hoje são reconhecidas por muitas denominações cristãs.

Em maio, o Patriarca de Constantinopla Bartolomeu já tinha dito que o Papa o tinha informado da sua intenção de visitar a Turquia.

"Não fixámos uma data concreta, mas certamente este ano, talvez a 30 de novembro", data em que se celebra o Dia de Santo André na Igreja Ortodoxa, disse na ocasião numa entrevista à TV2000.