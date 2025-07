Francisco César alerta para “insuficiente número de vagas” em creches nos Açores

“Segundo os números mais recentes, calcula-se que cerca de 400 crianças não têm vaga em creche nos Açores”, disse Francisco César, citado numa nota de imprensa do partido.

O líder socialista, que se reuniu com a direção da Santa Casa da Misericórdia da Madalena, na ilha do Pico, referiu que naquele concelho açoriano “há uma lista de espera com 22 crianças”.

“Isto é um problema sério e real na vida das famílias, que não pode continuar a ser ignorado”, afirmou.

Depois de referir o esforço de instituições como as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Santas Casas da Misericórdia e entidades privadas, “que têm feito tudo o que está ao seu alcance para conseguir dar resposta”, Francisco César alertou que “não há milagres quando as infraestruturas não esticam e o Governo [Regional] não investe”.

Também salientou que, apesar de haver mais de 2 milhões de euros previstos no Orçamento da Região e no Plano de Investimentos para investir em creches, “a taxa de execução é de apenas 12% de acordo com os últimos dados conhecidos”.

Isto significa que, “por cada 100 euros que o Governo [Regional] tem disponíveis para investir em creches, apenas gasta 12. O resto são promessas que não saem do papel”, observou.

O líder do PS/Açores recordou ainda que o partido tem apresentado propostas concretas para resolver o problema da falta de lugares em creche no arquipélago açoriano.

“Propusemos a construção e ampliação de creches, o aumento do número de amas e a maximização da utilização de infraestruturas existentes, mas estas propostas ou foram recusadas ou, pura e simplesmente, não saíram do papel”, indicou.

Para Francisco César, a explicação está na “incapacidade de gestão e na evidente fragilidade financeira” do executivo de coligação, cujas consequências “atingem diretamente a vida das pessoas”.

Na sua opinião, a resolução do problema não passa por “tirar crianças das creches para que outras possam ocupar o seu lugar”.

Defendeu que “é preciso construir para resolver”, mas o atual Governo Regional, “infelizmente, faz tudo menos resolver problemas”.

“Este ano, neste concelho [Madalena], houve mais nascimentos do que no ano anterior e o que teria de acontecer era um aumento do investimento público, mas o único aumento que vemos é o das promessas e do investimento no papel. Este é um Governo com 100% de promessas e 0% de concretização”, concluiu.