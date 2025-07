Lagoa lança concurso para requalificar EBI/JI Marquês Jácome Correia

A intervenção na Escola Marquês Jácome Correia prevê soluções que irão permitir a melhoria do desempenho “energético do edifício, reduzindo a emissão de gases com efeito de estufa e promovendo o conforto térmico daquele estabelecimento de ensino”, explica a autarquia da Lagoa, acrescentando que serão minimizados todos os “problemas e patologias identificadas, o que resultará numa menor intervenção periódica de manutenção e pequenas reparações”.

Está igualmente prevista a substituição de iluminação existente por iluminação LED.

No que diz respeito à infraestrutura de telecomunicações, está prevista a execução de uma “nova rede estruturada, com a disponibilização de rede WiFi para acesso à internet em toda a escola, assim como, a instalação de equipamentos e tecnologias em todas as salas de aula, nomeadamente de ‘Smart Boards’, apostando-se na qualidade das infraestruturas e recursos pedagógicos, tornando-os mais acessíveis e mais ajustados às tendências de afirmação digital”, refere a nota de imprensa.

Em relação à segurança contra incêndios, serão “substituídas e/ou colocadas plantas de emergência, iluminação e sinalização de emergência, sistema de alarme e deteção, meios de combate e atualização das medidas de autoproteção, entre outros”.

Ao nível da mitigação de patologias, está previsto um conjunto de trabalhos de construção civil que irão permitir a “conservação do mesmo, de modo a aumentar a sua vida útil e a resistência às alterações climáticas”.

Para o presidente autarquia da Lagoa, Frederico Sousa, “esta é uma intervenção que vem ao encontro da modernização que se quer nos edifícios escolares, principalmente no que diz respeito à adaptação destes espaços às novas exigências pedagógicas e tecnológicas”, disse citado na nota de imprensa.