Recital na Igreja do Convento de Santo António, na Lagoa

De acordo com nota, atendendo à situação pandémica e seguindo as indicações da Autoridade de Saúde Regional, serão disponibilizados apenas 20 bilhetes, sendo que os interessados deverão reservar o seu bilhete através do contacto telefónico 296 912 510 e, posteriormente, dirigir-se ao Convento de Santo António, em Santa Cruz, para levantar o ingresso.





O recital será transmitido, igualmente, na página da rede social Facebook da autarquia.





Serão interpretadas obras para canto e piano de M. Ravel, F. Lacerda, J. Croner de Vasconcellos, J. Vianna da Motta, T. de Borba e C. Carneyro.





Segundo explica o pianista João Espírito Santo, “a primeira parte deste concerto é inteiramente preenchida por obras para canto e piano de Maurice Ravel, todas de inspiração tradicional, que representam uma faceta menos conhecida da produção do compositor francês. A segunda parte, será dedicada a obras de vários compositores portugueses, que espelham bem a riqueza e diversidade da cultura musical do início do séc. XX”, disse, citado na mesma nota.