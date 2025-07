O “Explore Santa Maria Rallye” vai para a estrada nos dias 8 e 9 de agosto. A prova, organizada pela Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico (SAKCAA), arrancará com a realização de duas superespeciais na Avenida de Santa Maria, em Vila do Porto, e depois percorrerá as estradas de todo o concelho mariense.

Citada em nota de imprensa da organização, Bárbara Chaves, presidente da autarquia, enalteceu a relevância de “uma das principais provas do calendário dos Açores”, que trespassa a dimensão desportiva. Nesse sentido, reafirmou o compromisso financeiro da Câmara Municipal de Vila do Porto, que, este ano, abrangerá a comparticipação de encargos com a segurança e com os troféus.

De referir que a prova ostenta, desde 2024, o selo “Explore Santa Maria”, num sinal de reconhecimento do seu potencial de “divulgação turística”.

A autarca mariense mostrou-se satisfeita pelo facto de a prova se realizar em agosto, acrescentando tratar-se de uma “data de referência, que faz parte do [seu] sucesso”.

Bárbara Chaves manifestou, também, o seu apreço ao Clube Asas do Atlântico pela “resiliência” e fez votos para que a prova decorra em segurança para todos participantes.



A 44.ª edição do rali mariense é a quinta prova do Campeonato dos Açores de Ralis e a terceira do Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores.

O período de inscrições das equipas concorrentes, que se iniciou no passado dia 8, vai terminar às 17h00 do próximo dia 25, sendo que a lista de inscritos será divulgada no dia 29.

A prova é composta por nove provas especiais de classificação e os concorrentes vão ter de percorrer 180,37 quilómetros (km) no total, 73,32 dos quais corridos contra o cronometro.



Explore Santa Maria Rallye

Itinerário

Sexta-feira (8 agosto)

SE 1A - Explore Santa Maria 1A (2,06 km). 18h09;

SE1B - Explore Santa Maria 1B (2,06 km), 18h19.Sábado (9 agosto)

PE2 - Piquinhos/Santa Bárbara 1 (9,14 km), 10h34;

PE3 - Praia/Loural 1 (8,97 km), 11h04;

PE4 - Piquinhos/Santa Bárbara 2 (9,14 km), 12h33;

PE5 - Praia/Loural 2 (8,97 km), 13h03;

PE6 - Flor da Rosa/Anjos 1 (5,43 km), 15h03;

PE7 - Salto/Almagreira 1 (11,06 km), 15h37;

PE8 - Flor da Rosa/Anjos 2 (5,43 km), 17h02;

PE9 - Salto/Almagreira 2 (11,06 km), 17h36 [Power Stage];

Pódio: Largo da Câmara Municipal de Vila do Porto, 18h20.