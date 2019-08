Rafael Carvalho disponibiliza online “Método para Viola da Terra – Iniciação”

O livro pode ser descarregado no site www.scribd.com, considerado como “a maior biblioteca digital do mundo”, e está ainda disponível em www.issuu.com para consulta e impressão. Pela grande quantidade de documentos carregados nesses sites o músico recomenda que visitem o seu site pessoal em www.violadaterra.webs.com onde encontrarão mais rapidamente os links directos para o livro.

Recorde-se que Rafael Carvalho editou o “Método para Viola da Terra – Iniciação” em 2013 como resultado de cinco anos de ensino no Conservatório Regional de Ponta Delgada e pela necessidade de fornecer aos alunos do Curso de Iniciação de Viola material didático até então inexistente na nossa Região e no nosso país.







Segundo explica nota de imprensa, o livro apresenta a Viola, as posições do corpo e das mãos, a afinação, as notas musicais e exercícios introdutórios à prática musical, passando depois para melodias infantis simples e para algumas modas tradicionais. Todas as partituras do livro têm apoio de vídeos online que podem ser acedidos através do telemóvel por intermédio de “códigos qr”. No final do livro encontra-se um mapa de acordes nas duas afinações utilizadas nos Açores (viola de 12 cordas) que não fazia parte da edição inicial mas que foi agora acrescentado para a versão online.







Para além desse livro Rafael Carvalho editou em 2015 o “Método para Viola da Terra – Básico” e em 2016 o “Método para Viola da Terra – Avançado”, como edições de autor e subsidiadas pelo próprio, produzindo material pedagógico que tem sido a base de ensino da Disciplina na Escola onde lecciona. Ao mesmo tempo estes manuais têm ajudado interessados e estudiosos em várias partes do mundo a aprender a tocar Viola da Terra.

Em marco deste ano Rafael Carvalho já tinha disponibilizado no seu canal de Youtube, “carvalhorafa1980”, o seu primeiro CD a solo “Origens”, editado em 2012.





Segue-se agora a disponibilização do seu primeiro livro, antes do início do ano lectivo, como forma de fornecer a todos os interessados material de estudo que possa auxiliar na aprendizagem da Viola da Terra.