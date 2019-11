Rafael Carvalho apresenta “Um Natal à Viola” na Ribeira Quente

“Um Natal à Viola” é um sonho de muitos anos do músico, agora concretizado num trabalho a solo em Viola da Terra. O álbum, com 14 temas, "começa numa viagem musical pela sua infância, com músicas que ouvia e cantava, em casa ou na escola, e que faziam parte do nosso dia-a-dia nas festas de Natal", refere nota de imprensa.

Para além de temas tradicionais do Continente Português, do Natal Madeirense e do Natal Açoriano, regista-se ainda temas de autor mais conhecidos como “Noite Feliz” e “Adeste Fideles”. O álbum finaliza com um tema original, “Um Natal à Viola”, que o músico compôs há mais de duas décadas, agora adaptado para Viola da Terra.

A Apresentação do álbum “Um Natal à Viola” estará a cargo de Rui Fravica, seguindo-se um momento musical com os irmãos César Carvalho e Rafael Carvalho.