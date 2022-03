RAEGE nos Açores é valioso contributo da Região para o mundo

Projeto RAEGE nos Açores contribui, ao nível do país, para a resolução das Nações Unidas que apela à construção de um referencial geodésico global, realça o jornal



"Mercearia da BioKairós para venda de produtos biológicos", "Make-A-Wish realiza desejos a três crianças com doenças graves nos Açores" e "Casa dos Açores

de Santa Catarina homenageia herança açoriana no Brasil" são outros destaques desta edição.



No Desporto os destaques são: "Operário e Rabo de Peixe regressam às vitórias na Série E", "União Sportiva venceu no Barreiro por três pontos" e "Clube K entra a ganhar o Porto Volei na segunda fase".