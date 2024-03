Queda de neve isola mais de 6.000 pessoas no Norte de Itália

Também cerca de 4.500 habitantes estão isolados no vale de Lys, junto ao Monte Rosa, depois que uma avalanche ter afetado a entrada de um túnel em Gaby, localidade que permanece inacessível, próxima aos municípios de Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint- Jean.

Embora a maioria dos afetados sejam turistas, foi decidido fechar hoje as escolas em três municípios da zona.

O risco de novas avalanches também está a afetar Gressoney-La-Trinité, onde vivem 300 pessoas e se estima que estejam cerca de 3.000 turistas a vários metros de altura.

Outra zona afetada é Gran Paraíso, onde cerca de 2.000 pessoas estão bloqueadas devido ao encerramento preventivo da autoestrada regional.

As autoridades consideram que o perigo de avalanches é elevado, informa a imprensa local.

Outras zonas do norte de Itália também estão a ser afetadas pela queda de neve, com deslizamentos de terra em Vercelli (Piemonte) e Parma (Emilia Romagna), enquanto o vento, que atingiu os 180 quilómetros por hora, e o mau estado de o mar, com ondas de até cinco metros, terá devastado a Ligúria.

A Proteção Civil mantém para hoje o estado de alerta laranja no Piemonte e Emilia Romagna, enquanto Úmbria, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia, Basilicata, Apúlia, Calábria e Sicília estão em alerta amarelo.