Publicado diploma que prevê suplemento remuneratório para trabalhadores da RIAC

"Após vários anos a reivindicar a atribuição de um suplemento remuneratório para os Assistentes Técnicos que prestam atendimento ao público, finalmente foi hoje publicado em Jornal Oficial o diploma que prevê esse suplemento remuneratório, já a partir de 01 de janeiro do próximo ano, com faseamento", refere o SINTAP em comunicado.

Esse suplemento será de 10% da base da carreira, em 2022, de 15% no ano seguinte e de 20% em 2024.

"Apesar de ser uma reivindicação do SINTAP, o sucesso desta luta vai para os trabalhadores da RIAC pela forma persistente como sempre acreditaram que era possível e que a reivindicação era justa", lê-se no comunicado enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos.

O parlamento açoriano aprovou, por maioria, em outubro, uma proposta dos partidos que integram a coligação de governo (PSD, CDS-PP e PPM), com vista à criação de um suplemento remuneratório para os assistentes técnicos de atendimento ao público da RIAC.

O BE tinha também uma proposta de criação de um suplemento igual, mas de 25%, já a partir de 2022, que foi rejeitada.

Apenas o PS votou contra a proposta dos partidos da coligação.

Os trabalhadores da RIAC têm vindo a fazer vários períodos de greve, em defesa de “uma carreira específica”, alegando o sindicato que o trabalho que estes funcionários desempenham “é complexo”, reivindicando a criação de uma carreira especial, que permita, entre outras coisas, a valorização remuneratória daqueles trabalhadores.

A RIAC abriu o primeiro espaço em 2004 e tem 54 lojas nas nove ilhas dos Açores, que permitem fazer documentos de identificação pessoal ou do carro e aceder a serviços da Segurança Social, de saúde ou relacionados com o pagamento de contas de serviços públicos, entre outros.