PSP detém suspeito de tráfico e apreende droga

No seu relatório de atividade nos Açores, o Comando Regional da PSP adianta que o homem de 34 anos foi detido "no decorrer de uma ação de patrulhamento e visibilidade" da Esquadra de Vila Franca do Campo.

Segundo a polícia, ao detido foram apreendidos "83,44 doses de haxixe, 3,33 de liamba, 29,40 de heroína e 1,57 gramas de um pó branco, com teste inconclusivo (semelhante a cocaína)", bem como "dinheiro e vários utensílios utilizados na atividade de tráfico".

O suspeito foi presente à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.