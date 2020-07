PSP aposta em novas tecnologias para reforçar segurança

A obra da estrada entre Furnas e Povoação é o destaque fotográfico da primeira página de hoje, onde se noticia que governo concedeu garantias bancárias no valor de 260 milhões de euros, e garantiu a contratação de 80 enfermeiros em agosto.



As queixas dos empresários sobre a ineficácia do covid-free, e a possibilidade de Gomes de Menezes integrar a administração da TAP são outros dos assuntos do jornal de hoje, onde o Desporto dá conta que o Grupo Desportivo Comercial foi surpreendido pelas declarações de Tiago Lopes, Autoridade Regional da Saúde.