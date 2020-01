PSD/Açores quer Força Aérea a abastecer urgentemente a ilha das Flores

Em comunicado o deputado refere que “as prateleiras dos supermercados da ilha das Flores estão vazias. Já não há leite para vender. Uma padaria só tem farinha para mais dois dias. E acabaram as rações para o gado. Esta situação é insustentável”.





Segundo o social-democrata, “estando a ilha das Flores sem abastecimento por via marítima há 24 dias e atendendo às limitações do transporte de carga nos aviões da SATA, só o recurso à Força Aérea pode ajudar a resolver este problema”.





“O último abastecimento por via marítima à ilha das Flores realizou-se a 13 de dezembro. Não se compreende que não tenha sido equacionada a possibilidade de recorrer à Força Aérea para atender às necessidades das famílias e empresas florentinas”, disse.





Bruno Belo lembrou que, de acordo com a Constituição da República, “as Forças Armadas – e a Força Aérea neste caso em particular – podem ser incumbidas de colaborar em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações”.





O deputado do PSD/Açores referiu também que “há ainda 600 bovinos na ilha das Flores à espera de serem exportados, devido à falta de transporte”.





Para Bruno Belo, “esta situação só reforça a importância da proposta do PSD para a criação de um regime especial de isenção de contribuições à Segurança Social para as empresas e trabalhadores independentes das Flores e do Corvo”.