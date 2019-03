PSD/A recusa fazer campanha eleitoral

Na capa, destaque ainda para a denúncia de exploração laboral de açorianos na Bélgica.

O jornal noticia ainda que a Cresaçor está a desenvolver o mercado do turismo acessível na Região; que os The Gift regressam para um concerto no Teatro Micaelense e que os estudantes açorianos aderem à greve pela defesa do planeta.

O Desporto chama à primeira página o jogo do Santa Clara frente ao Sporting.