PS do Corvo diz que Governo dos Açores "ignora completamente" aquela ilha

Em nota de imprensa, o PS refere que “é uma desilusão ter um Governo Regional que ignora completamente a ilha do Corvo, um presidente que prefere passar uma semana nos Estados Unidos em vez de concretizar a visita estatutária à ilha do Corvo, como fez questão de anunciar e não cumprir".

Os socialistas do Corvo apontam que “este é o primeiro Governo dos Açores que se esquece totalmente da ilha do Corvo, pois foi das poucas onde o executivo não realizou a visita estatutária no ano de 2021 – o que nem no pior ano da pandemia se verificou”.

O Secretariado do PS do Corvo afirma que em setembro, em período de campanha eleitoral, “o Governo lembrou-se do Corvo”, onde esteve “com frequência, para prometer tudo a todos, numa tentativa de enganar os corvinos, anunciando compra de camiões” ou “de casa para alojar professores”.

“Enfim, promessas”, lamentam os socialistas.

O PS recorda que o presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, fez citações como “o Corvo é a nossa jóia”, “o Corvo não será uma ilha satélite, mas sim uma ilha que vale por si própria”, indicando ainda que a ilha “tem no quadro do nosso imaginário uma referência muito especial”.

“A verdade é que, passado um ano de governação, deixa a nossa ilha para trás, vira as costas aos corvinos", refere-se na nota de imprensa.

O Secretariado de Ilha do Corvo aponta a “falta de execução de obras e investimentos na ilha do Corvo que, durante o último ano, foi gritante mesmo quando o que está em causa não são grandes obras, mas sim dar continuidade a projetos já feitos e aprovados ou com orçamentos inscritos e aprovados”.

Para os socialistas, estão em causa obras como a ampliação da aerogare e do Quartel de Bombeiros da ilha do Corvo, que “já tinham projeto e verbas inscritas no Plano e Orçamento de 2021”.

“Não foi feito nada, zero”, lamentam.

O mesmo referem em relação a projetos com verbas já aprovadas, como “a requalificação das Eiras do Maranhão ou a requalificação do miradouro do Caldeirão.

“Também nada foi feito quanto ao projeto aprovado no âmbito do Orçamento Participativo apresentado pelos alunos da Escola Básica e integrada Mouzinho da Silveira para a requalificação da sala de convívio”, segundo o PS.

O Secretariado de Ilha do Corvo aponta também a “hipocrisia quanto ao refeitório na Escola Básica Mouzinho da Silveira”.

“Antes era considerada uma obra urgente e fundamental, mas passado um ano de Governo o que se veio a provar é que a solução encontrada pelo anterior executivo é uma boa solução, que continua a funcionar sem qualquer reclamação”, observam.

Para o PS, o Governo dos Açores “também nada fez” em relação ao projeto de requalificação do Centro de Saúde da Ilha do Corvo - aprovado com proposta de alteração do Partido Socialista no Orçamento de 2021.

O PS do Corvo diz que os corvinos “exigem que este executivo tenha um maior respeito por esta ilha e pelas pessoas que nela habitem”, reivindicando-se que as obras referidas se iniciem nos primeiros meses de 2022 “para que as mesmas se possam concluir o quanto antes, e assim o Corvo não fique para trás”.