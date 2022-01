Projeções dão vitória ao PS com entre 36,6 % e 42,6%, PSD entre 26,7% e 32,7%

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% enquanto a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.

O intervalo de projeções para o CDS-PP vão de 0,1% a 3,6%, enquanto para o PAN a variação é de 0,2% a 3,7%. Para o Livre, as projeções variam entre 0,2% e 3,7%.

A projeção da Universidade Católica para a RTP dá 37% a 42% ao PS, com 102 a 116 mandatos, seguido do PSD com um intervalo entre os 30% e os 35%, com 84 a 94 deputados.

O Chega surge em terceiro, com 5% a 8%, com sete a 13 mandatos, e a Iniciativa Liberal (IL) pode ter entre 4% e 7%, com cinco a nove. O Bloco de Esquerda tem entre 3% e 6%, entre três e sete deputados, a CDU entre 3% e 5%, de três a sete.

O CDS/PP tem entre 1% e 3%, entre zero e dois deputados, o mesmo que o estudo atribui ao PAN, também com zero a dois deputados, e Livre, com um a dois deputados.

A sondagem da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, o PS tem entre 37,5% e 42,5%, entre os 100 e os 117 deputados, ou maioria absoluta, e o PSD tem 26,7% e 31,7%, com 75 a 95 mandatos.

O Chega tem entre 4,5% e 8,5%, com seis 13 deputados, a IL tem o mesmo intervalo de 4,5% e 8,5%, de sete a 11 deputados.

O intervalo do BE varia entre três e sete por cento, com quatro a oito deputados e a CDU, com 2,5% a 6,5%, e também com quatro a oito deputados.

O CDS tem entre 0,9% e 2,9%, com um a dois deputados, a projeção para o PAN varia entre 0,8% e 2,8%, também com um ou dois mandatos, enquanto o Livre tem uma previsão entre 0,7% e 3,7%, com até um deputado.

A projeção da SIC, feita pelo ICS/ISCTE/GfK, dá 37,4% a 41,4% ao PS, resultando em 106 a 118 mandatos, seguido do PSD com um intervalo entre os 26,9% e os 30,9%, ou 75 a 85 mandatos.

O Chega aparece com uma projeção de 5% a 8%, com oito a 14 deputados, e a Iniciativa Liberal (IL) pode ter entre 4,7% e 7,7%, ou nove a 15 mandatos. O Bloco de Esquerda tem entre 3% e 6%, elegendo quatro a 10 deputados e a CDU entre 3% e 6%, ou três a nove deputados.

O CDS-PP tem entre 0,6% e 2,6%, representando um a três deputados, o PAN tem de 0,5% a 3,1%, até três mandatos e o Livre entre 0,4% e 2,4%, elegendo um ou dois deputados.

A projeção da CMTV , da Intercampus, dá 36,6% a 42% ao PS, representando 108 a 120 mandatos, seguido do PSD com um intervalo entre os 30% e os 35%, ou 77 a 89 mandatos.

O Chega aparece em terceiro, com 3,8% a 7,8%, e a Iniciativa Liberal (IL) pode ter entre 3,5% e 7,5%, dando seis a 12 deputados a cada um destes partidos. O Bloco de Esquerda tem entre 2,4% e 6,4%, elegendo quatro a 10 deputados e a CDU entre 2,5% e 6,5%, ou três a nove deputados.

O CDS-PP tem entre 0,1% e 3,6%, representando até três deputados, o PAN tem de 0,2% a 3,7%, até quatro mandatos e o Livre entre 0,2% e 2,6%, ou até dois deputados.