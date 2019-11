Programa de formação sobre projetos educativos das casas de acolhimento arranca hoje nos Açores

Este programa, promovido pela Secretaria Regional da Solidariedade Social, vai decorrer durante o biénio 2019/2020 e arranca com uma ação na Cáritas da ilha Terceira, decorrendo a segunda ação na Casa Manuel de Arriaga, na Horta, na próxima quinta-feira.

"A formação, constituída por três fases, é promovida pelo Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) e visa a caraterização do perfil de entrada das crianças e jovens do sistema de acolhimento residencial da região, a construção dos projetos educativos em todas as casas de acolhimento dos Açores e um plano de formação específico para as equipas educativas e técnicas das casas de acolhimento", sublinha uma nota do Governo açoriano enviada hoje às redações.

De acordo com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, no total, serão abrangidas 23 unidades residenciais na ilha de São Miguel, 12 na Terceira e cinco unidades nas ilhas do Pico, Faial e São Jorge.

"A atual proposta de formação constitui um contributo substancial no sentido de dotar o Sistema Residencial de Acolhimento de Crianças e Jovens da região das mais atuais práticas nesta área de conhecimento", adianta ainda a mesma nota.

As Casas de Acolhimento Residencial "ficarão dotadas de projetos educativos próprios e a Equipa de Acompanhamento Técnico ao Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens do ISSA vai monitorizar a sua implementação", sob orientação de um especialista, segundo o executivo regional, acrescentando que após o final dos trabalhos será agendada uma apresentação formal dos resultados perante as entidades que vão participar/colaborar nesta iniciativa.