"Produção de leite mais dependente da genética" é a manchete do Açoriano Oriental

Com a produção de leite a reduzir nos Açores, é cada vez mais importante o apuramento genético para produzir o leite certo, na quantidade certa, com as vacas mais apropriadas e com menos custos. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 13 de junho de 2022.