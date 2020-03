Presidente do Rio Ave concorda com fim da época para a formação

"É tempo de pensar na saúde, de tentar terminar o ano letivo e os estudos e apoiar os pais e demais familiares. O princípio maior da formação é tudo fazer para formar jovens na sua plena excelência enquanto seres humanos, pois só assim se consegue a excelência desportiva e competitiva. Temos de aceitar e aplaudir as decisões, mesmo que elas possam encurtar ou pôr fim aos sonhos e conquistas que fomos somando ao longo da época", disse o líder do emblema vila-condense, numa mensagem aos sócios do clube.

António Silva Campos confessou já ter "saudades" de toda a atividade desportiva nas instalações do Rio Ave, mas reconheceu que "este é o momento em que devemos continuar a dar o exemplo e a seguir os melhores princípios".

"Os dias sucedem-se vazios, como as paredes, os corredores e os lugares do nosso estádio e da academia. Mas a saúde e o bem comum estão acima de tudo e de todos. Estou certo que todos partilham este sentimento de vazio difícil de explicar, mas estamos unidos nesta luta e nesta responsabilidade social", acrescentou o dirigente.

Sobre o desfecho desta época da I Liga de futebol, o presidente do Rio Ave considerou que "está dependente da evolução da pandemia", e partilhou que "ainda não se sabe quando tudo irá ficar normalizado, nem como será esse normal".

António Silva Campos disse acreditar "que tudo vai melhorar", mas, entretanto, pediu aos sócios e adeptos do Rio Ave para adotarem "comportamentos responsáveis e as indicações das autoridades sanitárias e de segurança".