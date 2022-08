Presidente do Governo lamenta falecimento de bispo emérito de Angra

O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, lamenta o falecimento do bispo emérito de Angra, António de Sousa Braga, evocando a “ligação muito próxima” entre o bispo açoriano e “o povo de todas as ilhas” do arquipélago.