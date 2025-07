Governo dos Açores inaugura obras do porto comercial em visita a Santa Maria

De acordo com a agenda da visita de dois dias, a que a agência Lusa teve acesso, na quarta-feira o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) vai reunir-se com a autarquia de Vila do Porto e inaugurar a requalificação do porto comercial da ilha.

Em 04 de setembro de 2024, o presidente do Governo dos Açores apontou para maio de 2025 a conclusão das obras de reparação daquele porto, orçadas em 21 milhões de euros.

Segundo disse na ocasião, a intervenção contempla obras de reparação dos mantos de proteção da cabeça e do molhe, repavimentação da plataforma do cais e reabilitação das infraestruturas do porto, que foi afetado pelo furacão Lorenzo em 2019 e pela tempestade Efrain em dezembro de 2022.

No primeiro dia da visita estatutária, o presidente do executivo açoriano vai, também, entregar uma viatura elétrica à Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense e inaugurar o campo de jogos da Escola Básica e Secundária de Santa Maria.

Na quarta-feira vai decorrer ainda a reunião entre o Governo dos Açores e o Conselho de Ilha, um órgão consultivo composto por representantes políticos e membros de organizações económicas, sindicais e sociais da ilha.

Na quinta-feira, além da reunião do Conselho do Governo Regional, o presidente do executivo açoriano vai estar presente no lançamento da primeira pedra do Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto e inaugurar o novo espaço da RIAC (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão).

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.

Com uma área aproximada de 97 quilómetros e cerca de 5.552 habitantes, a ilha de Santa Maria localiza-se no extremo sudeste do arquipélago açoriano, sendo composta por um concelho, Vila do Porto.