Bispo emérito de Angra vai ser sepultado na ilha de Santa Maria

“Na quinta feira à tarde, está prevista a viagem com destino à ilha de Santa Maria, onde decorrerá a celebração diocesana, sendo sepultado no Cemitério de Santo Espírito”, adiantou o portal Igreja Açores, citando uma nota do cónego Hélder Fonseca Mendes, administrador diocesano de Angra, que está sem bispo desde novembro de 2021.

De acordo com a Diocese de Angra, a data de chegada do corpo de António de Sousa Braga aos Açores está ainda por confirmar, por depender da disponibilidade de transporte.

As exéquias fúnebres serão repartidas entre Alfragide, em Lisboa, onde residia, e a ilha de Santa Maria, nos Açores, onde nasceu.

Na segunda-feira, os sinos de todas as igrejas dos Açores dobraram com os nove sinais próprios de um bispo, “como expressão da dor do Colégio de Consultores, do Cabido, do presbitério, dos religiosos e dos fiéis leigos” pelo falecimento do bispo emérito de Angra, D. António de Sousa Braga, por orientação do administrador diocesano.

O velório decorreu na capela do Seminário em Alfragide, sendo celebrada hoje uma missa exequial para os Sacerdotes do Coração de Jesus, congregação religiosa a que o bispo emérito de Angra pertencia.

Na quarta-feira, à tarde, está prevista uma missa exequial com fiéis, padres e bispos de Portugal, na igreja paroquial de Alfragide, onde António de Sousa Braga foi pároco até ser nomeado Bispo de Angra.

António de Sousa Braga morreu na segunda-feira, aos 81 anos, em Lisboa, na "sequência de uma paragem cardiorrespiratória".

Foi nomeado pelo papa João Paulo II a 09 de abril de 1996 como 38º. bispo de Angra, tendo sido ordenado a 30 de junho de 1996.

Ocupou o cargo até 15 de março de 2016, altura em que, completados 75 anos, solicitou a resignação.

O bispo emérito de Angra nasceu a 15 de março de 1941, na freguesia de Santo Espírito, ilha de Santa Maria, tendo frequentado o curso de Filosofia em Monza (Itália) de 1962 a 1964 e o curso de Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de 1966 a 1970.

Foi ordenado padre pelo Papa Paulo VI, em Roma, em 1970, tendo iniciado um percurso nas casas de formação dos Dehonianos, onde foi superior provincial e conselheiro geral até ser nomeado bispo de Angra.

Citado num comunicado do portal Igreja Açores, o administrador diocesano de Angra, Hélder Fonseca Mendes, expressou “consternação e tristeza pelo falecimento” do bispo açoriano.

“Neste momento, apenas podemos expressar a nossa gratidão pelo que este homem fez por esta igreja local. A sua dedicação e compromisso e o amor com que viveu nesta diocese”, declarou.

Também o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, lamentou a morte do bispo emérito de Angra, evocando a ligação "muito próxima” entre o bispo açoriano e “o povo de todas as ilhas” do arquipélago.

“O seu desaparecimento deixa a Igreja mais empobrecida e também os Açores”, avançou, citado numa nota de imprensa.