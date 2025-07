Artesanato dos Açores promovido na FIA em Lisboa

Segundo nota do executivo açoriano, “o maior certame de artesanato da Península Ibérica” abriu portas no passado sábado na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa.

Lúcia Linhares, Vanda Melo, Isabel Silva Melo, Cláudia Furtado, Adolfo Mendonça, Sofia Afonso e Adelaide Costa são os “embaixadores” do Artesanato dos Açores até domingo, dia 6 de julho, no evento internacional que atrai todos os anos milhares de visitantes.

Isabel Silva Melo e Adolfo Mendonça, na área da cerâmica e já premiados em edições anteriores deste certame, concorrem ao Prémio FIA 2025 nas categorias de Artesanato Tradicional e Contemporâneo. Adelaide Costa, na área das fibras vegetais, e Cláudia Furtado, com gravura sobre osso de baleia e madeira, concorrem pela primeira vez.

A participação destas empresas artesanais que trabalham em cerâmica, escama de peixe, folha de milho, madeira, osso e têxteis é apoiada pelo Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Artesanato (SIDART), através do qual são comparticipadas anualmente despesas em feiras da especialidade e promoção, entre outros investimentos, explica a mesma nota do governo regional.

O ‘stand’ do Artesanato dos Açores está localizado no pavilhão dedicado ao artesanato nacional, ao lado das principais entidades que desenvolvem a sua atividade no setor artesanal, como o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o CEARTE e Municípios de todo o País que promovem as suas produções artesanais do ponto de vista cultural e turístico.

O ‘stand’ açoriano, que integra a habitual mostra de produtos alimentares certificados pela “Marca Açores”, destaca-se pela sua volumetria, materiais endógenos dos expositores e pelo ambiente festivo que acolhe e promove a riqueza do património cultural da Região.

Neste âmbito, está patente no ‘stand’ do Artesanato dos Açores na FIA-Lisboa uma mostra de nove registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres que se distinguem pela exuberância das composições florais e pelos materiais utilizados, como a escama de peixe, a folha de milho, casulo do bicho-da-seda, missangas e uma grande variedade de papel e tecidos.

A FIA-Lisboa pode ser visitada das 15h00 às 23h00. Na sexta-feira e no sábado a exposição encerra às 24h00.