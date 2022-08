Faleceu D. António de Sousa Braga, bispo emérito de Angra

Faleceu esta segunda-feira D. António de Sousa Braga, bispo emérito de Angra, na sequência de uma paragem cardio-respiratória, anunciou a Diocese, no sítio Igreja Açores.

O corpo de D. António de Sousa Braga está em Lisboa, onde vivia, no Seminário de Alfragide, uma das casas da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (dehonianos) a que pertencia e onde residia desde que resignou, em março de 2016.

Ainda não está disponível informação sobre a hora do funeral, nem sobre como vão ser as exéquias fúnebres.