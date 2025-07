Conselho de Ilha exige reforço urgente dos cuidados de saúde em Santa Maria

No memorando que vai ser alvo de discussão com o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), a que agência Lusa teve acesso, os conselheiros alertam que no último ano a estabilização do quadro clínico no serviço de urgência da unidade de saúde da ilha foi “muito irregular, com constantes entradas e saídas de médicos contratados”.

“[Uma] situação que tem provocado muitos constrangimentos e quebra da qualidade do serviço prestado no atendimento urgente, situação que tem deixado muito apreensivos todos os utentes que necessitam de cuidados médicos urgentes”, lê-se no documento, no qual a resolução da situação dos profissionais de saúde na ilha é apresentada como a questão mais urgente.

O Conselho de Ilha, que vai ter uma reunião com o executivo açoriano na quarta-feira, avisa também que a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria “não está a conseguir reter” médicos de família.

O órgão reivindica a “ampliação da unidade de saúde, com prioridade máxima para o serviço de urgência”.

“Solicitamos à tutela uma ação mais interventiva, fazendo deslocar de outra ilha médicos, mesmo que em regime de diligência, que possam colmatar as situações mais urgentes, permitindo a melhoria da prestação dos cuidados de saúde aos marienses”, é referido.

No documento, em que são pedidos esclarecimentos nas áreas da saúde, transportes, cultura, educação, agricultura, solidariedade social, mar, ciência e ambiente, o Conselho de Ilha classifica como “insuficientes” as ligações aéreas a Santa Maria.

No transporte marítimo, o organismo lembra a promessa do Governo Regional de criar uma ligação semanal para o transporte de mercadorias e salienta que o atual modelo “agrava os custos” de importação e exportação de produtos, além de “criar uma situação de nítido desfavorecimento” face a outras ilhas do arquipélago.

O Conselho de Ilha insiste também na necessidade de reativar as ligações marítimas de passageiros.

“Reiteramos a urgência do restabelecimento das ligações marítimas de passageiros para 2026. Dentro do arquipélago há assimetrias e desenvolvimentos díspares, o Governo Regional deve fomentar políticas diferenciadoras para promoção da ‘ultraperificidade’ das ilhas de menor dimensão”, sublinha.

É ainda defendida a requalificação do parque habitacional do aeroporto e é pedida um "ponto de situação" sobre os projetos espaciais previstos para a ilha.

O Conselho de Ilha é um órgão consultivo composto por representantes políticos e membros de organizações económicas, sindicais e sociais de cada ilha do arquipélago.

O Governo dos Açores inicia na quarta-feira uma visita estatutária a Santa Maria, onde vai inaugurar a obra de requalificação do porto comercial e reunir-se com a Câmara de Vila do Porto e o Conselho de Ilha.