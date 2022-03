Presidente do Governo demonstra confiança num 2022 de retoma turística

José Manuel Bolieiro, que falava, esta quinta-feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), referiu, citado em nota, que os Açores, dadas as suas características, "estão num bom ponto de partida rumo ao desejável arranque da retoma económica pós-pandemia, no que ao turismo diz respeito”.





A “centralidade turística dos Açores, associado ao impulso ganho com as novas economias do mar e do espaço, por exemplo, tem trazido o arquipélago da ultraperiferia para a notoriedade”, acrescentou o presidente do executivo regional, que deixou um convite aos portugueses da Madeira e do continente e aos cidadãos de outros países para visitarem a região este ano.





“O nosso pavilhão está no lugar mais notório. A sua localização ajuda à notabilidade e notoriedade dos Açores. Aqui estão as empresas do negócio turístico, as autarquias e todas as ilhas dos Açores”, valorizou ainda, durante a visita à BTL.